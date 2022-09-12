Кабул, , 15:29 — REGNUM В результате вторжения США в Афганистан выращивание и производство наркотиков в Исламской Республике увеличилось в десятки раз, а пять миллионов наркозависимых — это наследие 20-летней оккупации Афганистана.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», которое цитирует «Синьхуа», 42-летний Шах Ага 12 лет работал водителем грузовика в американской компании и перевозил материалы, необходимые американским силам. Жизнь водителя грузовика была бесконечной дорогой страданий. Он был в постоянном страхе, как из-за нападений афганских ополченцев на конвои коалиции во главе с США, так и из-за своей службы водителем в оккупационных силах.

Ага сказал по этому поводу «Синьхуа»: «Работая водителем американских сил, я, чтобы забыть свои ежедневные страхи на дорогах, употреблял наркотики. Мне нужно было что-то использовать, чтобы забыть о своих страхах».

Наследие отчаяния

Наркотики — большая проблема в Афганистане. По словам местных жителей, после вторжения США в Афганистан фермеры охотно возобновили выращивание и производство наркотических веществ прямо под носом у иностранных сил и региональных полевых командиров. Это объясняет, как страна может стать крупнейшим производителем наркотиков при наличии около 150 000 солдат международных сил во главе с США. Число наркозависимых также увеличилось из-за присутствия иностранных войск и только усугубило страдания афганского народа.

Мужчина, находящийся в реабилитационном центре больницы «Джангалак» в Кабуле, рассказал агентству «Синьхуа»: «Я стал наркозависимым 12 лет назад и трижды был госпитализирован. Но после выписки из больницы снова употреблял наркотики».

Военная коалиция во главе с США вторглась в Афганистан в октябре 2001 года под предлогом борьбы с терроризмом, а в августе прошлого года позорно бежала из этой страны. Горьким наследием 20-летней военной оккупации являются наркозависимые мужчины, женщины и дети, которые спят на обочинах пыльных дорог, под мостами и на берегах грязной реки Кабул.

Тяжелое бремя для хрупкого общества

Наджибулла Джами, профессор Кабульского университета и политический аналитик, так говорит об американском наследии в Афганистане: «Самым ощутимым наследием 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане является нищета, миллионы наркозависимых и изоляция страны».

Не так давно Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по административным вопросам, представил статистические данные о распространении наркомании в Афганистане и сказал: «Оккупанты превратили в наркозависимых пять миллионов жителей нашей страны, один миллион из которых женщины и дети».

Нет наркотикам ElIndignado653

Заявив, что процесс лечения этих людей начался, он сказал, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержено борьбе с наркотиками, и по этой причине выращивание мака запрещено на всей территории Афганистана.

14 апреля лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада издал указ о запрете выращивания мака и объявил, что употребление, распространение, купля-продажа, ввоз-вывоз и производство любых наркотических веществ запрещены на всей территории Афганистана.

По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности, площадь посевов растений, из которых изготавливают наркотики, в Афганистане в 2001 году составляла около 8000 гектаров, но после американского вторжения рост производства наркотиков не только не остановился, а набрал поразительные темпы и в 2017 году площадь посевов увеличилась до 224 тысяч гектаров.