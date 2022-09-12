Саратов, 12 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Саратовской области днем 12 сентября закончили обработку протоколов по выборам губернатора, депутатов областной думы VII созыва и в органы местного самоуправления. Региональный избирком подвел предварительные итоги голосования.

t. me/ikso64 Избирком Саратовской области

По официальным данным, выборы глава Саратовской области признаны действительными. Явка избирателей составила 53,75% от общего числа. За врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина («Единая Россия») отдали голоса 716 974 человека, или 72,55% голосов, Ольгу Алимову (КПРФ) поддержали 140 198 человек, или 14,19%, за Артема Чеботарева («Справедливая России — Патриоты — За правду») проголосовали 56 606 избирателей, или 5,73%, Дмитрий Пьяных (ЛДПР) набрал 44 617 голосов (4,52%), Александра Ванцова (Всероссийская политическая партия «Родина») поддержали 20 756 человек, или 2,1% избирателей.

На выборах депутатов Саратовской областной думы VII созыва замещалось 40 депутатских мандатов. По единому избирательному округу в голосовании приняли участие 53,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей, по одномандатным избирательным округам — 53,34%.

Партию «Единая Россия» поддержали 597 854 человека (60,5%), за КПРФ проголосовали 14 829 избирателей (14,35%), за ЛДПР — 91 255 человек (9,24%), «Справедливая России — Патриоты — За правду» набрала 6,79% голосов (67 057 человек), за партию «Новые люди» высказались 35 тыс. человек (3,54%), партия «Коммунисты России» нашла поддержку 29 232 человек (2,96%), за партию «Родина» проголосовали 15 902 жителя (1,61%).

На выборах в органы местного самоуправления замещалось 106 депутатских мандатов.

Дополнительные выборы депутатов Саратовской городской думы шестого созыва также признаны состоявшимися. Замещению подлежали три депутатских мандата, из них один от партии «Единая Россия», два — от партии «КПРФ».

По результатам повторных выборов депутатов муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый шестого созыва замещено 5 мандатов, из них 4 — от партии «Единая Россия», один — самовыдвижение.

По основным и дополнительным выборам в советы муниципальных образований Аркадакского, Балашовского, Озинского и Федоровского районов замещено 98 мандатов, из них 89 от партии «Единая Россия», 4 — «Справедливая России — Патриоты — За правду», 3 — ЛДПР, 2 — самовыдвижение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Роман Бусаргин лидирует в выборах на пост главы Саратовской области. В видеообращении он поблагодарил жителей за оказанное доверие и обозначил планы на будущее.

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