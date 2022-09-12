Москва, 12 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Кратковременная тактическая удача на харьковском направлении, которая привела к колоссальным жертвам в ВСУ, выдается за результат системной стратегической работы и в целом — в качестве первого шага по «освобождению оккупированных областей», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Артем Кирка.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

«Об этом говорит и высказывание другого представителя преступного режима б. УССР — секретаря СНБО Данилова, который в своих фантазиях дошел не только до захвата Крыма и огромных репараций со стороны России, но и «полной демилитаризации» нашей страны.

В этой связи содержательно комментировать эту фикцию смысла нет, однако проанализировать, с какой целью делаются подобные высказывания, вполне стоит.

Во-первых, режиму Зеленского жизненно важно достигнуть хоть какого-то военного результата. В противном случае едва ли стоило бы ожидать усиления или хотя бы сохранения текущего уровня материально-технической поддержки со стороны западных стран.

Бывшая УССР уже давно превратилась в настоящую черную дыру, активно поглощающую западные деньги, вооружение, гуманитарную помощь, не принося никаких видимых результатов.

Последние события на харьковском направлении и их мощная информационная поддержка недружественными нам СМИ и в социально-сетевой среде, последующее громкое заявление Зеленского таким образом нацелены на получение дополнительных ресурсов от западноевропейских и американских спонсоров. О жизни своих солдат Зеленский, как всегда, не думает, ему это неинтересно.

Во-вторых, упомянутые события, на фоне которых появился комментарий Зеленского, далеко не случайно произошли во время ЕДГ в России. Уверен, дополнительно стояла задача по дискредитации политической системы России, постараться спровоцировать массовые выступления и беспорядки во время выборов за счет обилия дезинформации.

Так или иначе, совершенно очевидно, что Россию победить невозможно — это аксиома, не требующая доказательств. Системная работа по освобождению территории бывшей УССР от фашиствующих захватчиков и бандеровских недобитков продолжается и в обязательном порядке завершится успехом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией.

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