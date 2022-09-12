Абу-Даби, , 16:21 — REGNUM Сербия на выгодных условиях получит от ОАЭ кредит в размере $1 млрд. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич 11 сентября во время официального визита в Абу-Даби.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Вучича, благодаря этому кредиту Сербия обеспечить свою платежеспособность.

Министр финансов Сербии Синиша Мали уточнил, что кредит берется под три процента годовых, что в настоящее время очень выгодно.

«Трехпроцентную ставку на сегодняшний день почти нереально получить. Процентные ставки на финансовом рынке вирируются от 7 до 7,5 процентов. Только на процентах экономим 40.45 млн долларов», — процитировал телеканал РТС слова Мали.

Этот кредит поможет Сербии «вернуть некоторые старые долги» и обеспечить средства для того, чтобы закупить газ и некоторые другие энергоносители, добавил министр финансов.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил о том, что Сербия ищет альтернативу российским энергоносителям, так как не может покупать их из-за санкций.