Анкара, 12 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Согласно плану, Вашингтон хочет передать 3,5 миллиарда долларов Центрального банка Афганистана швейцарскому банку BIS. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило государственное телевидение Турции TRT.

mmarchin Миллионы долларов

По словам собеседников, доступ к этим деньгам будет возможен в рамках беспристрастной системы мониторинга.

«Комиссия международных экспертов будет контролировать доступ к этим деньгам», — пояснил в беседе с TRT неназванный источник.

Вероятно, об этом решении будет объявлено в ближайшие недели.

После того, как Айман аз-Завахири был убит в Кабуле и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обвинены в укрывательстве лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Соединённые Штаты прекратили переговоры о высвобождении валютных резервов Афганистана.

Теперь США согласились разрешить Центральному банку Афганистана использовать эти резервы, но «хотят, чтобы банк следовал строгим правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма под надзором нейтральной комиссии».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласны на назначение нейтральной комиссии, контролирующей доступ к этим деньгам, но хотят иметь право распоряжаться ими.