США готовы разморозить валютные резервы Афганистана через швейцарский банк
Анкара, 12 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Согласно плану, Вашингтон хочет передать 3,5 миллиарда долларов Центрального банка Афганистана швейцарскому банку BIS. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило государственное телевидение Турции TRT.
По словам собеседников, доступ к этим деньгам будет возможен в рамках беспристрастной системы мониторинга.
«Комиссия международных экспертов будет контролировать доступ к этим деньгам», — пояснил в беседе с TRT неназванный источник.
Вероятно, об этом решении будет объявлено в ближайшие недели.
После того, как Айман аз-Завахири был убит в Кабуле и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были обвинены в укрывательстве лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Соединённые Штаты прекратили переговоры о высвобождении валютных резервов Афганистана.
Теперь США согласились разрешить Центральному банку Афганистана использовать эти резервы, но «хотят, чтобы банк следовал строгим правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма под надзором нейтральной комиссии».
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласны на назначение нейтральной комиссии, контролирующей доступ к этим деньгам, но хотят иметь право распоряжаться ими.