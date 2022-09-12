Новосибирск, , 15:38 — REGNUM Новосибирская область, благодаря активному участию в национальных проектах «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», вышла в лидеры Сибирского федерального округа в премии «Экспортер года». Как сообщает 12 сентября платформа mbnso.ru, компании региона заняли 17 призовых мест, а восемь из них стали первыми.

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Сибирском федеральном округе Цитата с платформы exportcenter.ru

Всероссийская премия «Экспортер года» присуждается предприятиям, которые достигли наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

«Своим примером наши экспортеры доказывают, что отечественные продукты востребованы в мире. Высокий результат тем более ценен для нас в условиях глобальной перестройки всей мировой экономики. Наши производители не только переориентировались на новые рынки, но и достигли в этом видимых успехов», — прокомментировала руководитель регионального Центра поддержки экспорта Алина Мусиенко.

В номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» первое место занял АО «Новосибирскхлебопродукт» — производитель зерновых и масличных культур, протеиновых компонентов для кормов.

Лучшим экспортером в сфере услуг в СФО стала транспортно-экспедиционная компания «АльянсТрансТорг». В номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер» лидером стала Ксения Митюк из «Сибирской зерновой компании», которая производит масла, пшеничную муки, а также занимается посевом зерновых и масличных культур. Компанию «Купинское мороженое» признали лучшей в Сибирском федеральном округе в категории «Ответственный экспортер ESG». А лучшей женщиной-экспортером стала Татьяна Гороховская из ООО «Международная компания «Сибирское здоровье» — предприятие производит натуральные продукты для здоровья, спорта и красоты на основе дикорастущих сибирских трав.

«Развитие экспортного потенциала регионов — одна из главных задач, которая сейчас стоит перед нами. И экспортеры Сибирского федерального округа своим примером доказывают, что товары Made in Russia находят потребителей во всем мире. Это и высокотехнологичная продукция, и машиностроение, и, конечно, экологически чистые продукты питания, и многое другое. Особенно приятно, что среди победителей окружного этапа конкурса «Экспортер года» много женщин-предпринимательниц, которые покоряют своей продукцией все новые и новые рынки», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Компании, занявшие первые места по итогам окружного этапа, поборются за звание «Лучшего экспортера страны» в федеральном этапе конкурса.

Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Региональный Центр поддержки экспорта работает на площадке центра «Мой бизнес» Новосибирской области в рамках двух нацпроектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». По итогам первого полугодия 2022 года 32 клиента экспортного подразделения заключили контракты на сумму 13,1 млн $ США.