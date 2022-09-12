Москва, , 14:18 — REGNUM Ответственная макроэкономическая политика заложила основу текущей устойчивости России во время санкций. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов — это во многом результат нашей с вами ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы», — заявил Путин.

«Поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках и большинства стран «Большой двадцатки», да и у наших друзей в странах БРИКС», — указал он.