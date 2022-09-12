Москва, 12 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Ответственная макроэкономическая политика заложила основу текущей устойчивости России во время санкций. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Оперативное принятие масштабных антикризисных мер, достигнутая устойчивость, прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов — это во многом результат нашей с вами ответственной макроэкономической политики в предыдущие годы», — заявил Путин.

«Поэтому и состояние российского бюджета сейчас также существенно лучше, чем в экономиках и большинства стран «Большой двадцатки», да и у наших друзей в странах БРИКС», — указал он.