Женева, Швейцария, 12 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. По данным Международной организации труда, число людей в мире, живущих в современных формах рабства, выросло на четверть за последние 6 лет и достигло 50 миллионов.

Статуя мира (олицетворяет женщин оказавшихся в сексуальном рабстве) перед посольством Японии в Сеуле. Скульпторы Ким Сон Кюн и Ким Юн Сун

Последний доклад МОТ «Глобальные оценки современного рабства» гласит, что 28 млн человек занимаются принудительным трудом, а 22 млн находятся в принудительном браке. По предыдущим оценкам, в 2016 году число таких людей составляло 40 млн.

«Современное рабство встречается почти во всех странах мира и не ограничено этническими, культурными и религиозными границами, — отмечает МОТ. — Более половины всех случаев принудительного труда и четверть принудительных браков приходится на страны с доходом выше среднего или высоким доходом».

Почти четверть тех, кто отнесен к жертвам рабства, принуждены заниматься проституцией, причем 80% из них — женщины и девочки. На частный сектор приходится 86% случаев принудительного труда, а на государственный — 14%.

«Шокирует тот факт, что ситуация с современным рабством не улучшается. Ничто не может оправдать сохранение этого фундаментального нарушения прав человека, — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. — Мы знаем, что нужно сделать, и мы знаем, что это можно сделать. Основополагающее значение имеют эффективная национальная политика и регулирование».