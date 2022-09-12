Москва, 12 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Москва не готова принимать во внимание заявления верховного комиссара ООН Нады Аль-Нашиф о якобы нарушениях прав человека в России, заявил 12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не готовы принимать во внимание подобное заявление, подобные выводы. Мы считаем их необоснованными», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в Кремле считают невозможным «принимать во внимание эти доводы потому, что комиссар отказывается замечать много нарушений, которые есть в других странах, которые касаются ущемления прав наших граждан, наших СМИ».