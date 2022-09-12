Москва, 12 сентября 2022, 13:39 — REGNUM Киевские вооруженные формирования предпринимают попытки атаковать город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 сентября заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на данный момент Донбасс готовится отражать натиск киевских боевиков.
«Идут атаки на Красный Лиман. Мы их отражаем. В Донбассе готовятся к обороне. Следующая атака здесь. Политика больших прорывов дает Зеленскому основание говорить, что это достояние [б. УССР]. Зеленский — солдат НАТО, [б. УССР] — это проект НАТО», — сказал Сладков.
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