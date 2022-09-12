Москва, , 13:39 — REGNUM Киевские вооруженные формирования предпринимают попытки атаковать город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 сентября заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, на данный момент Донбасс готовится отражать натиск киевских боевиков.

«Идут атаки на Красный Лиман. Мы их отражаем. В Донбассе готовятся к обороне. Следующая атака здесь. Политика больших прорывов дает Зеленскому основание говорить, что это достояние [б. УССР]. Зеленский — солдат НАТО, [б. УССР] — это проект НАТО», — сказал Сладков.

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