Степанакерт, , 13:22 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Азербайджана в ночь на 12 сентября обстреляли позиции армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом сообщил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«В общине Кармир Шука повреждены два жилых дома. В случае с одним из домов пуля попала в балконную дверь второго этажа и проникла в помещение дома. Все четыре члена дома, в том числе один несовершеннолетний, находились в доме и проснулись от выстрелов. В другом случае выпущенная пуля попала в примыкающий к жилому дому навес», — написал омбудсмен.

Степанян обвинил азербайджанскую сторону в «этнической чистке», направленной против народа, проживающего в Нагорном Карабахе. Он заявил, что цель таких действий — терроризировать население республики.

Напомним, ранее в Азербайджане обвинили ВС Армении в обстрелах. Ереван опроверг эти обвинения.

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