Москва, , 13:19 — REGNUM В рамках спецоперации командование ведет работу над ошибками отдельных подразделений, если такие имеют место быть. Об этом 12 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, передислокацию российских войск в ходе спецоперации не следует рассматривать, как нечто критическое.

«Критического реально ничего нет. Фронт по всей линии стабилизировался. Теперь уже некоторые ошибки, которые были допущены некоторыми подразделениями, они их исправляют. Будем надеяться, что все будут делать свое дело, как они и должны были его делать», — сказал Алаудинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Алаудинов: киевские боевики несут масштабные потери