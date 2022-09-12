Москва, 12 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. С нынешним положением дел по продуктовой сделке Евросоюза и России нельзя мириться. Об этом сегодня, 12 сентября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передают РИА Новости.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По его словам, этого нельзя делать, поскольку оно противоречит принципиальным пониманиям, которые создавали контекст для предмета работы по меморандуму, подписанному в Стамбуле.

«Анализ выполнения меморандума свидетельствует, что если смотреть на статистку маршрутов судов, то очевидно, что более 87% идёт отнюдь не в беднейшие страны, где реально существует угроза голода, а в страны ЕС и другие страны, которые к голодающим никак не относятся», — пояснил Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о продлении зерновой сделки будет зависеть от того, как она будет выполняться, заявлял замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

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