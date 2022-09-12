Москва, 12 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Специальная военная операция на территории б. УССР будет продолжаться до осуществления всех поставленных в рамках неё целей. Об этом 12 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», — заявил Песков.