Москва, , 13:08 — REGNUM Контрнаступление дается киевским боевикам ценой высоких потерь в личном составе. Об этом 12 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

При этом он отметил, что на данный момент на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников из стран НАТО.

«На самом деле противник несет очень тяжелые потери. Я изначально всегда говорил — мы не воюем с [б. УССР], с нами воюет блок НАТО. Здесь находится огромное количество специалистов, иностранное вооружение», — сказал Алаудинов.

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