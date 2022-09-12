Кишинёв, 12 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Жители Кишинёва в ночь на 12 сентября засняли на улицах столицы Молдавии колонну военной техники, которая транспортировала тяжёлую артиллерию. Об этом сообщает телеграм-канал «Вечерний КишиневЪ».

Mil.ru Самоходное орудие «Гиацинт-С»

Сообщается, что на видео попала переброска крупнокалиберных орудий «Гиацинт-Б» советского производства. Позже о колонне с артиллерией сообщили жители города Кагул, расположенного на юге Молдавии возле границы с б. УССР.

Официальных сообщений от министерства обороны Молдавии по данному поводу пока не было.

Напомним, власти Молдавии, несмотря на нейтралитет, записанный в конституции, открыто поддержали киевский режим в противостоянии спецоперации России по денацификации б. УССР. Также Кишинёв активизировал сотрудничество с НАТО.