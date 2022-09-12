Самарра, , 13:21 — REGNUM Подразделения иракского правительственного ополчения Хашд-аль-Шааби сорвали нападение на группу паломников из числа мусульман-шиитов. Об этом 12 сентября сообщает Al-Sumariya.

Иракская армия и «Аль-Хашд аш-Шааби» Tasnimnews.com

По данным журналистов, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали совершить нападение на участников шиитской религиозной траурной церемонии «Арбаин».

Как сообщается, боевики намеревались напасть на группу паломников южнее города Самарра, влившись в ряды траурной процессии. В результате операции ополчения были задержаны организаторы нападения, которых передадут следственным органам.

В текущем году, впервые с начала пандемии коронавируса, паломники смогли посетить Ирак без каких-либо ограничений. В страну прибыли более пяти миллионов человек из Ирана, Ливана, Сирии и ряда других стран.