Москва, 12 сентября 2022, 12:58 — REGNUM Российские военные уничтожили склад ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов в Николаевской области. Об этом 12 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Специальная военная Операция
Специальная военная Операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тыс. тонн боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ — в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области.