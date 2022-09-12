Москва, 12 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов в Николаевской области. Об этом 12 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«В районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тыс. тонн боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ — в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области.