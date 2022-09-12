Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В Екатеринбурге прошла гражданско-патриотическая акция «Письмо солдату». Об этом 12 сентября журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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Мероприятие организовали на площадке Дома офицеров. Более 60 человек отправили письма с благодарностями и пожеланиями военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на территории [б. УССР].

Для самых маленьких участников акции организовали конкурс рисунков. Их также отправили военнослужащим. Взрослые смогли поучаствовать в мастер-классе по сворачиванию писем «фронтовым треугольником».

Отметим, участие в акции «Письмо солдату» может принять любой желающий. Мероприятие регулярно проходит на территории Центрального военного округа.