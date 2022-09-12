Новосибирск, 12 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом 12 сентября сообщили в региональном управлении ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Дело возбуждено по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

«По версии следствия, 24 августа 2022 года неустановленные лица произвели снос стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининском районе города Новосибирска, — уточнили в СКР. — Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства».

Напомним, что на снос стелы внимание обратили горожане. Они же обратились к главе СКР. При этомгородские власти уверили, что памятный знак в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, который располагался рядом с площадью Калинина, после реставрации установят в Центральном округе. Однако, Александр Бастрыкин поручил возбудить дело.

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