Москва, 12 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Нетипичная для российской экономики дефляция, которая продолжается уже более трех месяцев, сигнализирует о слабости потребительского спроса и свидетельствует в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Традиционно Банк России будет рассматривать несколько сценариев изменения ключевой ставки.

Однако в силу некоторого усиления проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе основным сценарием может стать снижение ставки на 50 базовых пунктов, до 7,5%.

Это станет существенным замедлением после прежних шагов (сначала 300 базовых пунктов , затем 150 базовых пунктов в июне и июле).

При этом ЦБ РФ может сохранить сигнал, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года» или несколько смягчить его до «допускает возможность дальнейшего снижения ставки до конца года».

Если ставка будет снижена сразу на 100 базовых пунктов, до 7%, то сигнал о возможности дальнейшего снижения может оказаться ещё более осторожным.

Сохранение ставки без изменения на текущем уровне или её снижение на 25 базовых пунктов . пока представляется менее вероятными сценариями, хотя полностью их исключить нельзя», — дала прогноз эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил размер ключевой ставки до 8% годовых 22 июля 2022 года.

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