Белгород, , 12:30 — REGNUM В небе над Белгородом около 12:00 (совпадает с мск) были слышны звуки взрывов, которые связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 12 сентября сообщает ряд местных телеграм-каналов.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Также очевидцы выкладывают в интернет кадры, на которых запечатлены выстрелы российских систем ПВО в небе над городом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые киевские формирования дважды в течение десяти минут обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР).