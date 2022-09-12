Багдад, , 12:29 — REGNUM Армия Турции понесла потери в ходе военной операции «Сжатый кулак», которая проводится в северных районах Ирака. Об этом 12 сентября сообщает Shafaq со ссылкой на заявление министерства обороны Турции.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

По данным военного ведомства, в столкновениях с партизанами из «Рабочей партии Курдистана» (признана в Турции террористической группировкой) погибли двое турецких военных и ещё четверо получили ранения. При этом в ведомстве не сообщили какие-либо подробности гибели военнослужащих.

Как отмечают журналисты, с начала операции «Сжатый кулак» весной 2022 года, армия Турции потеряла 57 солдат и офицеров.