Москва, 12 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В России есть смысл делать накопления в долларах и евро только в нескольких случаях — туризм или покупка недвижимости за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Brett Hondow Доллары

«Пользоваться евро и долларом внутри страны в целях накопления на банковских счетах — занятие бессмысленное, поскольку обслуживание счета приведёт к прямым убыткам, а снять наличные затруднительно, — сказал он. — Есть альтернативные способы — открытие валютных счетов в зарубежных банках, но там достаточно много страновых рисков, связанных с отсутствием государственного страхования и сложности оценки реального состояния дел в конкретном банке для обычного гражданина. Кроме того, граждане по-прежнему могут размещать долларовые и евро-активы в акциях иностранных компаний, либо иметь их дома».

По его словам, альтернативные валюты — это дирхам ОЭА, риал Саудовской Аравии, кувейтский динар, гонконгский доллар.

«Все они относятся к свободно конвертируемой валюте и устойчивы по отношению к курсу доллара. Однако надо всегда помнить, что обменные операции одной валюты на другую приводят к курсовым потерям», — отметил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рубль по-прежнему стабилен относительно иностранных валют.