Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Явка на выборах депутатов представительных органов в ряде муниципальных образований Ленинградской области составила 18,96%, сообщил председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, передает корреспондент ИА REGNUM. Убедительную победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

R-19.ru Выборы

По словам Лебединского, в ходе очередных, повторных, дополнительных выборов депутатов представительных органов в 16-ти муниципальных образованиях Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов и в городе Сосновый Бор проголосовало 14 350 избирателей.

«Явка составила 18,96%. Явка небольшая и не маленькая, потому что там, где стабильная власть и политическая ситуация, <…> то, большинство предпочитает заниматься своими делами», — заметил Лебединский.

Из 64 мандатов максимальное количество получили выдвиженцы от партии «Единая Россия» (87,25%), кандидаты-самовыдвиженцы получили шесть мандатов (9,38%), у КПРФ три мандата (4,69%), ЛДПР получила два мандата (3,13%), у «Партии Родина» один мандат (1,56%).

«У нас больше партий участвовало, было 256 кандидатов. Конкуренция была хорошей», — подытожил глава регионального избиркома.