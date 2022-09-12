Москва, 12 сентября 2022, 12:10 — REGNUM Численность киевских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, поэтому российские войска отвели для сохранения личного состава. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Россия в принятии решений во время проведения спецоперации на территории б. УССР проявляет сдержанность и зрелость.
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