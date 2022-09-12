Москва, , 09:24 — REGNUM Россия в принятии решений во время проведения спецоперации на территории б. УССР проявляет сдержанность и зрелость. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Россия не перегибает палку в своей реакции на те или иные проблемы. Россия ищет решения сложностей, но не провоцирует резкую эскалацию конфликта», — подчеркнул он.

Риттер также добавил, что вопрос о нанесении ударов по центрам принятия решений ВСУ является сложным как с технической, так и с политической точки зрения. Он отметил, что реакцию западных стран на это спрогнозировать сложно. Бывший разведчик также считает, что если бы это было необходимо, Москва уже давно приняла бы соответствующие решения.

«В интересах России было, чтобы эти центры продолжили существование», — добавил Риттер.

Бывший офицер разведки также заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции после отключения реактора стала менее опасной, однако остаётся «крайне непростой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин назвал укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса.