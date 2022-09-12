Харьков, Украина, 12 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Численность киевских боевиков на харьковском направлении была больше в восемь раз, поэтому российские войска отвели для сохранения личного состава. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления [киевской] армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Россия в принятии решений во время проведения спецоперации на территории б. УССР проявляет сдержанность и зрелость.

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