Амман, 12 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил о международной поддержке беженцев в Ближневосточном регионе. Как сообщает Jordan 24, с таким заявлением Сафади выступил по итогам встречи с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.

Mohammad.P.Mohammad Беженцы

Как отметил министр, Иордания и УВКБ ООН работают над предоставлением необходимой помощи примерно 1,3 млн сирийцев, проживающих в Иордании, из которых только 10% находятся в лагерях беженцев.

По его словам, Иордания рассчитывает на поддержку со стороны ООН и других профильных международных организаций.

Ранее миссия УКВБ в Иордании предупредила, что ситуация с беженцами может перерасти в гуманитарный кризис в течение нескольких месяцев, отметив, что на реализацию проектов по оказанию помощи беженцам до конца 2022 года требуется около $32 млрд.