Канберра, 12 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз не исключил возможности проведения референдума по вопросу установления республики в случае своего переизбрания на второй срок, однако сказал, что в эти траурные дни, когда чествуется память королевы Великобритании Елизаветы II, такие обсуждения «неуместны». Об этом Албаниз заявил в понедельник 12 сентября в интервью ABC News.

DO'Neil Флаг Австралии

Альбаниз и генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли 15 сентября вылетят в Лондон для участия в ряде официальных мероприятий, в том числе похоронах королевы, которые назначены на 19 сентября, а 21 сентября вернутся в Австралию.

Отвечая на вопрос о том, может ли он провести референдум об установлении республики во второй срок своего пребывания на посту, Албаниз сказал, что пока еще не наступило время для ответа.

По его словам, целью текущего срока пребывания на посту премьер-министра является признание коренных австралийцев в конституции страны, так как еще перед выборами он сказал: «Я не могу представить себе таких обстоятельств, в которых мы бы сменили главу нашего государства на главу Австралийского государства, но при этом не признали бы в нашей конституции Первые народы».

«Сейчас неуместно… говорить об изменении конституции. Что сейчас уместно, так это почтить жизнь и служение королевы Елизаветы II», — заявил Албаниз журналистам.

Республиканское движение в Австралии пошло на убыль еще после поражения на референдуме 1999 года, но смерть королевы Елизаветы II уже вызвала призывы отказаться от монархии со стороны некоторых деятелей, в том числе «зеленых».