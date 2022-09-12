Сеул, 12 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В текущем году иностранные инвесторы продали акции южнокорейский компаний почти на 12 трлн вон (~$8,7 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейской биржы.

Анна Красноперова Инвестиции

По состоянию на 8 сентября, чистый отток средств составил 11,96 трлн вон (~$8,6 млрд).

Эксперты отмечают, что чаще всего иностранные инвесторы продавали акции Samsung Electronics, Naver и LG Energy Solution. Что касается покупки акций, то иностранцы отдавали предпочтение Woori Finance, Hyundai Glovis, Kia Corporation и LG Chem.

В текущем году иностранные инвесторы приобрели акции южнокорейских компаний на сумму 22,5 трлн вон (~$16,3 млрд).