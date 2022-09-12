Анкара, , 11:30 — REGNUM Девять сухогрузов с зерном вышли из портов на территории б. УССР в рамках продуктовой сделки. Об этом сообщает 12 сентября министерство национальной обороны Турции.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом», — отметили в ведомстве.

Ранее Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле проинформировал о выходе из портов в б. УССР четырёх судов с продовольствием. В общей сложности они везут более 64,6 тыс. тонн зерна и других пищевых продуктов в Италию, Испанию и Ливан.

Как сообщало ИА REGNUM, продуктовая сделка, которую подписали в июле в Стамбуле представители России, Турции, киевского режима и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

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