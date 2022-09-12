Тунис, , 11:35 — REGNUM Подразделения береговой охраны Туниса, совместно с силами местной полиции и Национальной гвардии страны, провели серию операций по пресечению нелегальной миграции. Об этом 12 сентября сообщает Babnet.

Мигранты Stabilisation UnitDFID

По данным журналистов, операция проводилась с 10 по 12 сентября. Органам правопорядка удалось сорвать 26 операций по перевозке мигрантов из Туниса в Европу. С судов и кораблей, использующихся для перевозки, были сняты 426 мигрантов, из них 140 человек — уроженцы ряда африканских стран, а остальные — граждане Туниса.

По данным журналистов, в ходе операции был наложен арест на 12 лодок и 16 судовых двигателей. Кроме того, на побережье вблизи города Махдия были обнаружены тела пятерых мигрантов, утонувших при попытке пересечь Средиземное море.