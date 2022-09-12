Москва, 12 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Заявления Владимира Зеленского о том, что киевский режим отказывается вести переговоры с тем, кто «выдвигает ультиматумы», прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал в своём сообщении Медведев.

Отметим, ранее Зеленский заявил и своей неготовности на данный момент вести переговоры с Москвой, добавив, что отказывается вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».