Донецк, 12 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 6,5 тыс. абонентов остались без электроснабжения, сообщило 12 сентября Министерство угля и энергетики ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 12 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 92 трансформаторных подстанции, 6500 бытовых абонентов», — сообщили в телеграм-канале министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки 50 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса.

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