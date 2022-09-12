Москва, 12 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Защитники Донбасса отбили атаки киевских сил на Красный Лиман, продолжавшиеся всю ночь. Такова обстановка на Харьковском направлении, сообщает 12 сентября телеграм-канал Readovka.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Донбасс. 12.09.2022

Линия фронта постепенно двигается. Российские военные накануне закрепились на левом берегу реки Оскол. ВСУ штурмовали Красный Лиман всю ночь, атаки отбивали подразделение «Барс-16» и резервисты из ЛНР.

«Купянск — в городе по-прежнему продолжаются бои. Известно, что ВС РФ заняли оборону в посёлках Степное и Еленовка, уничтожили военные объекты в Запорожье и инфраструктуру в Сумах и Харькове», — говорится в сообщении.

В Кременной обстановка стабильная. Российские бойцы на месте, блокпосты круглосуточно работают в штатном режиме.

Жители Харьковской области выезжают в Россию. Большинство семей, покинувших Балаклею, Купянск и Казачью Лопань, уже разместили в ЛНР, в Белгородской области и других российских регионах.

«Всё внимание сейчас приковано к обороне Красного Лимана, где наши бойцы стоят без преувеличения насмерть», — отмечает канал.

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