Отбиты ночные атаки ВСУ на Красный Лиман
Москва, 12 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Защитники Донбасса отбили атаки киевских сил на Красный Лиман, продолжавшиеся всю ночь. Такова обстановка на Харьковском направлении, сообщает 12 сентября телеграм-канал Readovka.
Линия фронта постепенно двигается. Российские военные накануне закрепились на левом берегу реки Оскол. ВСУ штурмовали Красный Лиман всю ночь, атаки отбивали подразделение «Барс-16» и резервисты из ЛНР.
«Купянск — в городе по-прежнему продолжаются бои. Известно, что ВС РФ заняли оборону в посёлках Степное и Еленовка, уничтожили военные объекты в Запорожье и инфраструктуру в Сумах и Харькове», — говорится в сообщении.
В Кременной обстановка стабильная. Российские бойцы на месте, блокпосты круглосуточно работают в штатном режиме.
Жители Харьковской области выезжают в Россию. Большинство семей, покинувших Балаклею, Купянск и Казачью Лопань, уже разместили в ЛНР, в Белгородской области и других российских регионах.
«Всё внимание сейчас приковано к обороне Красного Лимана, где наши бойцы стоят без преувеличения насмерть», — отмечает канал.
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