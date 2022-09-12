Пекин, , 09:39 — REGNUM Исследования китайских ученых показали, что образцы лунного грунта, привезенные миссией «Чанъэ-5», имеют высокое содержание воды, образовавшейся под воздействием солнечного ветра, сообщает 12 сентября газета Global Times.

Луна

Образование и распределение поверхностной воды на Луне остается неоднозначным, несмотря на то что данные дистанционного зондирования показывают преобладание воды (OH/H2O) на поверхности Луны из-за отсутствия прямых доказательств анализа образцов.

Последние исследования образцов лунного грунта, привезенных миссией «Чанъэ-5», проведенные научно-исследовательской группой из Института геохимии Китайской академии наук, показали, что поверхность образцов лунного грунта содержит высокое содержание воды, связанное солнечным ветром.

С помощью инфракрасной спектроскопии (FTIR) и наноразмерной масс-спектрометрии вторичных ионов (NanoSIMS) ученые оценили минимальное содержание воды в 170 частей на миллион, связанное с воздействием протонов солнечного ветра на лунный грунт.

Результаты спектрального и микроструктурного анализов показывают, что на образование и хранение воды, получаемой солнечным ветром, влияют время воздействия, кристаллическая структура и минеральный состав минералов.

Исследование подтвердило, что минералы в лунных почвах являются важным резервуаром воды и служат важным ориентиром для распределения поверхностных вод в средней широте Луны. Результаты исследования недавно были опубликованы в международном научном журнале Nature Communications.