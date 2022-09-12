Токио, 12 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. База Корпуса морской пехоты США «Футэмма» может быть перемещена только в пределах самой южной японской префектуры Окинава, на этом настаивает правительство Японии. С таким заявлением генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно выступил 12 сентября на регулярной пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прикрытием. США и Япония

Мацуно прокомментировал победу Дэнни Тамаки в губернаторских выборах на Окинаве. Тамаки — сторонник вывода базы «Футэмма» за пределы префектуры, 11 сентября его переизбрали на второй срок.

«Перенос в район Хэноко — это единственный возможный вариант. Мы продолжим делать всё возможное для того, чтобы осуществить перенос как можно скорее», — подчеркнул Мацуно.

Он добавил, что правительство продолжит работать над согласованием вопроса о переносе базы с властями и населением Окинавы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году бывший губернатор Окинавы Такэси Онага отменил решение о переносе американской авиабазы «Футэмма» из города Гинован на север префектуры, в район Хэноко, требуя вовсе убрать её за пределы региона. В 2018 году Онага умер, но его преемник Тамаки продолжил добиваться вывода базы с острова. Центральное правительство выиграло ряд судебных разбирательств, после чего возобновились работы по переносу базы в район Хэноко.

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