Берлин, , 09:32 — REGNUM Берлин перешёл красную черту, когда начал поставлять киевскому нацистскому режиму летальные виды вооружений. Об этом 12 сентября заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Сергей Нечаев Mid.ru

«Сам факт снабжения… [киевского] режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — сказал он в интервью изданию «Известия».

При этом Нечаев уточнил, что этого нельзя было сделать из-за моральной и исторической ответственности Германии перед народом России за преступления немецкого нацизма во время Великой Отечественной войны.

Также посол РФ указал, что поставки Берлином Киеву оружия, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО», бесперспективны, так как это только затянет конфликт и увеличит число жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что чеченские силовики, которые в числе первых военнослужащих приняли участие в специальной военной операции на территории б. УССР, вновь приступили к исполнению своих обязанностей, вернувшись из отпуска.