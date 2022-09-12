Новосибирск, 12 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске. Ход расследования взят на контроль, сообщили ИА REGNUM в центральном аппарате ведомства.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске.

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«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад», — уточнили в СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирцы в социальных сетях сообщили о сносе стелы в честь героев Великой Отечественной войны у торгового центра «Ройял Парк». После возникшего резонанса городские власти заявили, что памятный знак в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне после реставрации установят в Центральном округе. Однако, новосибирцы обратились к главе СКР и Бастрыкин поручил организовать проверку по факту демонтажа стелы.

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