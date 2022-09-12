Москва, 12 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Серию террористических актов против властей Крыма и сотрудников администрации Херсонской области, подготавливавшихся СБУ, предотвратила ФСБ России. Об этом 12 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ФСБ

«В ходе проведения оперативной игры (система контрразведывательных мероприятий, при которых действия противника оказываются под контролем — ред. _ пресечена попытка совершения СБУ серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области <…> и членов правительства Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что сотрудники ФСБ выявили руководившего завербованными источниками представителя СБУ, а также исполнителей и пособников этой операции, изъяв необходимые улики и определив каналы связи и способы финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Донецк обязан победить и победит.