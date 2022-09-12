Москва, 12 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Туристический поток по России растёт. С мая по август 2022 года на территории страны отдохнули около 25 млн человек. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туристы

По её словам, показатели высокого летнего сезона в этом году превысили показатели 2021 года и 2020 года. Интерес к отдыху на Северном Кавказе за год возрос почти в два раза. При этом отмечено падение спроса в Крыму — на 19%.

Среди экскурсионных поездок лидируют Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Нижний Новгород, Казань, города Золотого кольца и Русского Севера.

Как сообщало ИА REGNUM. Россия превысит доковидные показатели в туристической отрасли к 2025 году, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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