Тверь, 12 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Все 100% протоколов участковых избирательных комиссий обработаны при подведении итогов выборов депутатов Тверской городской думы. Это следует из данных ЦИК на утро 12 сентября.

http://www.cikrf.ru/ Итоги голосования

Согласно данным онлайн-табло, во всех 25 мажоритарных округах победили кандидаты от «Единой России».

Всего своих кандидатов в городскую думу Твери выдвинули восемь партий — помимо «Единой России», это КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду», «Партия пенсионеров», «Родина», «Коммунисты России».

Выборы в Тверскую гордуму состоялись 11 сентября. На 25 мест претендовали 172 кандидата. Явка на выборы составила 12,43%.