Бразилиа, 12 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение посетить похороны королевы Великобритании Елизаветы II, сообщило министерство иностранных дел страны в воскресенье 11 сентября, как передает агентство Reuters.

Cleia Viana Жаир Болсонару

В записке, направленной агентству, министерство сообщило, что Болсонару отправится в Лондон, чтобы присутствовать на похоронах королевы 19 сентября.

Указом президента, который высоко оценил покойную королеву и призвал сограждан почтить ее память, 9 сентября в связи со смертью Елизаветы II в Бразилии был объявлен трёхдневный траур.