Пекин, , 08:01 — REGNUM Согласно недавней исследовательской статье, опубликованной в журнале Acta Oceanologica Sinica, китайские исследователи обнаружили океанические внутренние волны, порожденные извержением вулкана Тонга, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Тонга European Space Agency

Внутренние волны широко распространены в окраинных морях или на континентальных шельфах. Они имеют амплитуду до сотен метров и гребни волн в несколько сотен километров и значительно влияют на океанскую среду, говорится в статье. Но внутренние волны редко наблюдаются в районах открытого океана из-за сильного эффекта рассеивания в глубоком океане. Исследователи из Института океанологии и Центра океанологических наук при Китайской академии наук сообщили о наблюдении внутренних волн, вызванных извержением вулкана Тонга.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай близ Нукуалофа, столицы Тонги, извергся и вызвал цунами в январе. Спутники зафиксировали извержение вулкана и атмосферную турбулентность, которую он вызвал по всему земному шару. Используя спутниковые снимки, исследователи наблюдали четкие внутренние волновые пакеты, распространяющиеся в разных направлениях, говорится в статье.

Длина внутренних гребней волн колеблется от менее чем 20 км до 67 км. А характерная длина волны колеблется от 860,9 метров до более чем 1530 метров, что является типичным значением внутренних волн. Исследование показывает, что извержения вулканов не только вызывают колебания в атмосфере, но и запускают динамические процессы, такие как внутренние волны в океане.