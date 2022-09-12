Джакарта, 12 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Индонезия может начать покупать нефть у России, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке. Об этом 12 сентября заявил президент страны Джоко Видодо.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая даёт лучшую цену, то конечно», — приводит слова Видодо The Financial Times.

Он утвердительно ответил на вопрос, планирует ли Индонезия закупать российскую нефть.

По словам Видодо, правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей страны.

Издание отмечает, что если Индонезия последует примеру Индии и Китая, значительно нарастивших закупки российской нефти, то это поможет России компенсировать существенную часть потерь от сокращения поставок в Европу.