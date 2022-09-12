Москва, 12 сентября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Одиннадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах, сообщает ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл действующий глава региона Алексей Цыденов (ЕР). Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21%. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков победил с 69,15% голосов. Глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий «Единую Россию», набрал 77,03% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков (ЕР) победил на выборах главы региона с 84,55% голосов.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий «Единую Россию», выиграл выборы с 65,78% голосов. В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур («Единая Россия») получил 84,94% голосов. В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов, набравший 64,37%. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 участках отменены результаты выборов.