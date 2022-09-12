Вашингтон, 12 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Покупку железа и стали практически полностью прекратили в России США после введения в июле заградительных пошлин. Об этом 12 сентября сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

В июне текущего года объём импорта в США черных металлов из России составлял $201 млн, а за первые шесть месяцев 2022 года данный показатель превысил $1 млрд. В июле объём закупок в России Соединёнными Штатами сократился до $0,6 млн.

Причиной сокращения закупок чёрных металлов в России стало введение с 30 июня в США 35% заградительных пошлин на импорт из РФ стали и ряда видов продукции из стали.

Всего на США приходилось 9% российского экспорта черных металлов. В июне значительную часть поставок в рамках этой группы составляли ферросплавы ($112,5 млн) и полуфабрикаты из железа и стали ($88 млн), в июле поставки ферросплавов упали до $0,4 млн, а поставок полуфабрикатов из стали и железа не осуществлялось совсем.

Сократили закупку чёрных металлов в России и страны Евросоюза. С марта по май текущего года они составляли $770–790 млн ежемесячно, а в июне снизились до $521,7 млн.